Oliebollenbakker Henny de Wit in WC Woensel in Eindhoven: ‘Ik ben niet racistisch. Echt niet’

EINDHOVEN - Een misplaatste foto over een zwarte piet en een geluidsfragment over ‘apen’. Oliebollenbakkers Piet en Henny de Wit hebben dinsdagochtend wat uit te leggen.

,,Lekker druk vandaag hé”, sneert een voorbijganger dinsdagochtend tegen Piet de Wit. ,,Dat kan toch niet man, die foto van jou.” De Wit kijkt op vanuit zijn oliebollenkraam in winkelcentrum Woensel. ,,Dit was niet de bedoeling”, zegt hij. Wat dan wel de bedoeling was? De Wit: ,,Weet ik niet. Mijn vrouw heeft die foto erop gezet.”

Die foto is er een van een donkere jongen met een pietenmuts. Samen met waarschijnlijk zijn vader eet hij een oliebol bij de kraam. De foto verscheen zaterdag op internet. ‘Kijk ‘ns hoe dit kleine (máár óók de grote) zwarte piet hier van genieten, geweldig toch’, schreef Henny de Wit erbij.

Een storm stak op. De foto verspreidde zich snel. Hoe kun je een volwassen man in godsnaam ongevraagd online tot Zwarte Piet bombarderen? De Wit maakte haastig zijn excuses op internet. Dit had zijn vrouw zo niet bedoeld.

Apen

Het mocht niet baten. Het werd nog veel erger. Een geluidsfragment van een telefoongesprek dook op. Boos schreeuwt De Wit iets over ‘die apen’, tegen zijn vrouw. De telefoon van De Wit stond nog aan. De persoon aan de andere kant van de lijn nam alles op.

Deze dinsdag verwijst hij door naar zijn vrouw, achterin de kraam. De Wit draait zich om en lepelt routineus ballen deeg in het vet. Op de dampkap boven hem prijkt een tekst: ‘Wij staan garant voor elke klant.’

,,Ik zag zaterdag dat menneke van een jaar of drie, met zijn pietenhoedje op. Dat vond ik zo mooi. Ik vroeg of ik een foto van ze mocht maken”, zegt Henny. Dat mocht. Pas ’s avonds zette ze de foto op internet, met die tekst. ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te kwetsen.”

Bedreigingen

Dikke tranen in haar ooghoeken verraden dat Henny het meent. Maar het leed was al geleden. Bedreigingen rolden binnen via Facebook en WhatsApp. ‘Jullie gaan eraan. We zetten de kraam in de fik’.

Henny meldde het bij de politie. De kraam ging vanochtend gewoon open. ,,Ik wil de confrontatie aangaan. Ik heb dit veroorzaakt”, zegt Henny. Had ze dit niet aan moeten zien komen? ,,Ik heb het in een impuls op internet gezet. Wij denken niet negatief over Zwarte Piet.”