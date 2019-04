Olympic Moves in Eindhoven: Korfbal is meer dan mislukt basketbal

Files op A2 bij Eindhoven en A59 bij Waalwijk door ongelukken op snelweg

17:26 WAALWIJK/EINDHOVEN - Op de A59 bij Waalwijk is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Daardoor is de afrit Waalwijk-Oost afgesloten. Daar is op meerdere plekken op de snelweg een file ontstaan.