OM: drie van zestien illegale gokkers in Eindhoven nog vast in verband met witwassen

Eindhoven­se filmmaker maakt internatio­na­le film Refracti­ons in lockdown

1 maart EINDHOVEN - Beginnend filmmaker Pim Vogels (25) uit Eindhoven was halverwege vorig jaar het nietsdoen zat en zocht contact met internationale collega’s, ,,omdat we overal ter wereld in hetzelfde schuitje zitten.” Refractions is het resultaat: negen korte films over hoop, aangezien iedereen wel een sprankje hoop kan gebruiken nu.