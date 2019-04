OM eist 12,5 miljoen van recyclingbedrijf uit Son

Bestuurder (66) scootmo­biel overleden in ziekenhuis na ongeluk met pizzabezor­ger op Limbur­glaan in Eindhoven

17:32 EINDHOVEN - De 66-jarige man die zaterdagavond in zijn scootmobiel is aangereden door een pizzabezorger, is maandag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Limburglaan met de Hastelweg.