OM eist vier jaar voor zoon die Eindhovenaar van trap zou hebben geduwd, familie gelooft in onschuld

Officier van justitie Erna Vrijhoeven vond maandag in de Bossche rechtbank de volledige familie van vader Vaartjes tegen zich. Twee zussen en de broer van de man, en zijn dochter namen het in indrukwekkende slachtofferverklaring op voor hun neef en broer, een timide, magere, nauwelijks verstaanbare jongeman (26). Er kwamen woorden voorbij als ‘geen enkele verdenking’, ‘oprecht geloof in zijn woorden’, en ‘diepe overtuiging van een ongeluk’. Een tante noemde de arrestatie een nachtmerrie. “Juist de zoon die niets wilde dan zijn vader helpen, heeft niet eens afscheid van hem kunnen nemen.”