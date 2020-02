OM heeft genoeg van partnergeweld door Eindhovenaar

Woningin­bra­ken in Noord-Bra­bant: meeste in Eindhoven, minste in Mill en Sint Hubert

12:03 In Noord-Brabant is vorig jaar 5544 keer ingebroken in woningen. Vergeleken met het jaar daarvoor is dat ruim negen procent minder. De meeste inbraken vonden plaats in de steden Eindhoven (709 keer), Breda (482) en Tilburg (382).