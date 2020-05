Om het virus de kop in te drukken kunnen in Eindhoven honderden mensen per dag worden getest

Het is voor de GGD moeilijk in te schatten hoeveel mensen zullen komen, maar de verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen voor een afspraak. Op dit moment kan de GGD in de teststraat in Eindhoven 320 tests per dag doen. Voor het afnemen van de tests zelf worden per dag 12 GGD-medewerkers ingezet op de Antoon Coolenlaan in Eindhoven, naast de ijsbaan.



Maar bij de hele testprocedure zijn veel meer GGD medewerkers betrokken, waaronder dus ook personeel dat meewerkt aan het bron- en contactonderzoek. De GGD kan uitbreiden als dat nodig is, maar kan niet nu voorspellen wanneer en in hoeverre dat het geval zal zijn. De voorbije weken zijn veel medewerkers geworven, die ook ingezet kunnen worden. ,,We hanteren een werkwijze van snel en flexibel kunnen opschalen als dat nodig is. Dus ook uitbreiding van de teststraten en inzet van meer personeel.’’