Om hulp vragende man wordt boos als fietser doorfietst en mishandelt hem in Eindhoven

Fontys haalt Times of India: ‘Eindhoven een van de meest levendige steden’

15:34 NEW DELHI - Fontys Hogescholen in Eindhoven heeft The Times of India gehaald. De Indiase Fontysstudent Aman Aabid laat zich daarin lovend uit over de studie international business van Fontys in Eindhoven en ook over de stad zelf: ‘Eindhoven is een van de meest levendige steden van allemaal’.