OM laat hoger beroep in grote witwaszaak vallen wegens hoge leeftijd Eindhovenaar

De Eindhovenaar had tientallen jaren een goedlopend verfbedrijf dat hij begin deze eeuw voor miljoenen verkocht. Dat geld wilde hij aan zijn twee dochters en zijn zoon schenken, liefst zonder teveel belasting te betalen. Zijn schoonzoon wist daar wel raad op. De man zat in de raad van bestuur van een van de grootste accountancyfirma’s in Nederland en in het bestuur van de orde van belastingadviseurs. Hij hevelde ruim zes miljoen over naar België, en zette het vervolgens vast in de Antillen.