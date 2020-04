OM maakt zich grote zorgen over onzichtbare toename huiselijk geweld door corona

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim driehonderdduizend slachtoffers van huiselijk geweld, waarvan eenderde kind is. Het OM vreest, met alle andere betrokken instanties dat dat aantal dezer dagen sterk oploopt. Ophokken is opfokken, zo wil een spreekwoord in de veeteelt en dat is bij mensen niet anders.



Tijdens de coronacrisis kunnen de spanningen in gezinnen hoog oplopen. Kramer noemt dat begrijpelijk: “Mensen zitten met veel onzekerheid en gezinsleden zitten vaak langere tijd op elkaars lip. Het kan niet anders dan dat er toename is van huiselijk geweld, maar bij ons komen niet meer zaken binnen. Het zicht op huiselijk geweld wordt vertroebeld en juist dat is zorgwekkend omdat slachtoffers nu niet de hulp krijgen die ze horen te krijgen.”