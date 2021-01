OM: Schoonzoon Klaas Otto moet 12 jaar cel krijgen vanwege fataal drugslab Hechtel-Eksel, witwassen en smokkel

Politie: bende schoonzoon Otto zat achter lab in Hech­tel-Ek­sel waar drie jonge mannen omkwamen

11 december EINDHOVEN - De politie heeft in Tiel, Culemborg en Geffen dinsdagmorgen opnieuw vier verdachten aangehouden in het onderzoek naar een groot drugsnetwerk waarvan ook de schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto deel zou uitmaken. Het gaat om mannen van respectievelijk 37, 38, 62 en 59 jaar. De bende is volgens de politie onder meer verantwoordelijk voor het drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel waar in januari drie jonge laboranten uit Eindhoven en Valkenswaard om het leven kwamen.