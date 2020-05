OM sluit nieuwe arrestaties niet uit in zaak gevaarlijke stof fentanyl in Eindhovens schuurtje

EINDHOVEN - Het OM sluit nieuwe aanhoudingen niet uit in de zaak rond de gevaarlijke stof fentanyl die in februari dit jaar werd gevonden in een schuurtje in Eindhoven .

Op de plastic tas waarin de fentanyl zat, zijn vingerafdrukken gevonden. Daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan, meldt het OM dinsdag. De tas met 1320 gram fentanyl werd in februari gevonden bij een 42-jarige Eindhovenaar. Het spul lag in een schuurtje tussen tuingereedschap en kinderspullen in een stellingkast. Fentanyl is een gevaarlijke stof: uiterst verslavend en bij de inname van een zeer kleine hoeveelheid kan het al dodelijk zijn.

Onaanvaardbaar risico

De zaak tegen de 42-jarige Eindhovenaar stond dinsdag voor het eerst op de rol bij de rechter in Den Bosch. De man blijft voorlopig vastzitten, het onderzoek naar de herkomst en de bestemming van de fentanyl loopt nog. Voor zover bekend was het de eerste keer dat zo'n grote hoeveelheid van die stof is gevonden in Nederland. Uit tests van het NFI is gebleken dat het om zeer zuivere fentanyl ging. De werking is vergelijkbaar met morfine, maar dan 80 tot 100 keer sterker. Volgens het OM nam de Eindhovenaar een onaanvaardbaar risico voor zijn gezin, zijn omgeving en zichzelf.

Tijdens de doorzoeking bij de Eindhovenaar legde de politie ook beslag op dure horloges, duizenden euro's contant geld, verboden wapens en munitie.

Productie van drugs

Het OM verdenkt de Eindhovenaar er daarnaast van dat hij in Zaltbommel en Duitsland voorbereidingen pleegde voor de productie van synthetische drugs. Het OM baseert dat op basis van grote hoeveelheden grondstoffen die zijn aangetroffen in een loods in Zaltbommel en in het Duitse Neukirchen-Vluyn.