OM vindt 1,5 jaar cel voor ‘bankmol’ uit Eindhoven te laag: in hoger beroep in zaak overval op bejaarde vrouw

De 78-jarige vrouw werd in 2017 in haar seniorenwoning overvallen en toegetakeld. Medewerker Mehmethan E. van de Rabobank kwam in beeld omdat hij in het banksysteem had gezocht naar informatie van de geldbestelling van het bejaarde slachtoffer. Twee maanden eerder had ze 79.000 euro opgenomen bij haar bank.