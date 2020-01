OM wil 75 mille terugvorderden van politiemol Mark M.

Dat bleek vrijdagochtend bij een eerste zitting van de ontnemingszaak van het OM. Mark M. was er zelf niet bij. Door een foutje van het OM kwam hij vrij toen hij in hoger beroep ging tegen zijn veroordeling tot vijf jaar cel. Dat beroep komt in april voor het gerechtshof.

Schimmige man

De rechtbank veroordeelde de inwoner van Weert (33) in 2018 wegens schending van ambtsgeheim, computervredebreuk en witwassen. Bij dat laatste ging het om 70.424,47 euro. Mark M. zei destijds dat hij zestig mille had geleend van zijn vriendin. Een ‘kennis’ uit de Oekraïne gaf hem eenzelfde bedrag om een eigen bedrijfje op te zetten in crypto-telefoons.

Die investeerder zelf is onvindbaar. Toenmalig advocaat Jan-Hein Kuijpers woof dat weg. Het zou een rijke wat schimmige man zijn, voor wie zestig mille handgeld is. Er stond niks op papier, wat later kwam er een velletje met een stempel van een notaris.

Advocaat Tim Scheffer wil nu dat het OM nog een keer probeert die man op te sporen in de Oekraïne. Ook vraagt hij de boeken van zijn cliënt, diens ouders, zijn vriendin en haar ouders nog eens op een rij zet. Dan zal blijken dat er niks vreemds aan de hand is. Haar ouders zouden wel geld hebben gehad.

Geen cent te makken

Officier van justitie Stijn Revis vindt dat niet echt nodig. De aktes rammelen aan alle kanten, data kloppen niet, er staat niets over terugbetaling. Het lijkt ook niet moeilijk om in dat land wat papierwerk te regelen. Ook dat er geld is geleend van de vriendin gelooft hij niet. Destijds had de ze overduidelijk geen cent te makken. Ze woonde bij haar ouders en bij verhoren zei ze dat ze volledig afhankelijk was van Mark M. De rechtbank zelf noemde de leningen en schenkingen fictief, dus nieuw onderzoek is zonde van de moeite, vond hij. En daar was ook deze rechtbank het mee eens. Wel moet het OM naar Marktplaats kijken, daar zou hij spullen hebben verkocht.