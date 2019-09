OM wil celstraf voor gijzeling in Eindhovense shisha-lounge

DEN BOSCH - Dat de bedrijfsleider van een shishalounge zich vergelijkt met filmboef Scarface is volgens het OM ‘even kinderachtig als gevaarlijk'. Ze ziet hem als brein achter een groepsmishandeling in de zaak die gepaard ging met een korte vrijheidsberoving. Hij verdient daarvoor dertig maanden cel, zo werd maandag geëist.

Nee hoor, er was geen gijzeling, bezwoer bedrijfsleider Taylan A. (27). Ja, er is geknokt in de lounge aan de Tongelresestraat. In febrari. Maar nauwelijks door hem. Wel was hij de oorzaak: hij maakte een onbezonnen opmerking over het uiterlijk van een vrouwelijke klant. Zij en haar vriend pikten dat niet en sloegen toe. Niet geheel onterecht, vindt Taylan A. zelf. Maar hem is weinig te verwijten, ‘natuurlijk maak ik geen ruzie met klanten’. Anderen begonnen ook te slaan. Hij probeerde alles te sussen maar zag hoe zijn barman, Faouzi B. (29) knock-out werd gemept. Gelukkig kwam net op tijd de politie.

De vrouw en haar vriend hebben een heel ander verhaal. Ze wilden weg na die opmerking, maar werden tegengehouden. De deur ging op slot, rolluiken naar beneden, bezoekers groepten om hen heen. Zij werd in een stoel gedwongen, hij moest op de knieën. Drie vuurwapens kwamen tevoorschijn en ze moesten zeggen dat de bedrijfsleider (1,62 m. lang), ‘de grootste was van heel de stad’. Ze mochten pas weg als er vijftig mille op tafel kwam.

Knuppel

De vrouw had de zus van haar vriend nog kunnen bellen. Toen deze vanuit Valkenswaard aankwam zag ze dat de rolluiken van de lounge dicht waren. Op kloppen werd niet gereageerd, waarop zij met een knuppel de ruiten insloeg. En ook toen kwam de politie. Die zag dat het tweetal, volgens officier van justitie Stijn Revis, ‘behoorlijk in elkaar waren getimmerd’. De gezichten waren bont en blauw, de neus van de vrouw was gebroken.

Twee dagen na de vechtpartij doorzocht de de zaak op zoek naar wapens, maar vond niks. Ook qua camerabeelden greep ze mis. In een kastje lagen losse kabels maar de recorder was weg. Taylan A. wist niet waar het ding was gebleven. Misschien had iemand het meegenomen om naar sport te kijken.

Doodsbang

Afgezien van de loodrecht op elkaar staande verhalen hadden de rechters heel wat te puzzelen. Slachtoffers en getuigen pasten hun verhalen een paar keer aan. Niet vreemd, zei de officier, volgens de politie was iedereen ‘doodsbang’. Een vrouw stond voor het hoofdbureau maar wilde dat agenten haar uit de auto haalden. Taylan A. vond dat vreemd. Juist hij was bang. De vrouw staat zelf bekend als vechtersbaas. Dat ze aanvankelijk geen aangifte deed was niet uit angst, maar omdat ze het zelf wel zou afhandelen.

Volgens de mannen hebben de slachtoffers hun verhalen verzonnen, vanwege die ongepaste opmerking. Dat leek de rechters erg ver gaan. En, vonden zij: de zus is een half uur onderweg geweest. Dat past beter bij het gijzel-verhaal dan dat van Taylan A.