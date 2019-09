OM wil Eindhovense drugsbaas zeven jaar achter tralies

DEN BOSCH - Elf drugscriminelen, die zich voornamelijk bezighielden met smokkel van chemicaliën vanuit Polen naar Den Bosch en Eindhoven, hoorde woensdagmiddag in totaal 34 jaar cel eisen. Daarvan is zeven jaar voor leider Ad van V. (38) uit Eindhoven.

Gespecialiseerd officier van justitie Neeltje Keeris heeft ‘heel wat gezien in de loop der jaren. Maar zo belachelijk veel chemicaliën nog nooit. En dat op een gewone maandagmorgen!’ Een laboratorium in Zaltbommel was zo volgestouwd dat de politie twee dagen nodig had om het op te ruimen. Volgens Keeris was het ‘een komen en gaan van trucks, elk met soms tonnen aan chemicaliën.’

Twee mannen uit Venlo (34 en 35) hoorden als ‘bedrijfsleider’ elk vijf jaar, een Eindhovenaar (32) drie jaar en twee mannen uit Valkenswaard elk dertig maanden. De rest was voor drie mannen uit Venlo, één uit Rossum en een inwoner uit Spijkenisse.

Multinational

Keeris kreeg een tip vanuit Polen, waar de politie grote transporten naar het westen zag vertrekken. Al gauw bleek dat de wagens een tussenstop maakten in Duitsland en dan doorreden naar Brabant. ‘Een echte multinational’, aldus Keeris. Met grote klanten. Het opruimen van de labaratoria kostte twee ton.

Het Brabantse onderzoek begon in november 2017. Een half jaar later viel de politie binnen op tientallen adressen. Dat gaat zelden zo snel, maar er was zoveel met drugs gereden dat het OM werd overspoeld met bewijs. In vier maanden kwamen 28 transporten voorbij. Uit hoogteverschil van de wielkasten van de wagens was duidelijk te zien wanneer er was geladen of gelost. Door ‘s nachts stiekem een kijkje te nemen in loodsen wist de politie zeker dat het om verboden spul ging.

Zeecontainer

Net toen het OM de transporten in de gaten kreeg, was Eindhovenaar Ad van V. een nieuwe klant geworden van de Pool. De eerste paar transporten gingen naar het Sonse bedrijfje van Van V. Maar dat werd waarschijnlijk te link en al snel ging het merendeel naar een loods in Den Bosch. Eigen chauffeurs van Van V. brachten het van daaruit verder naar labs van klanten. Een enkeling kwam het afhalen op een parkeerterrein.

Op de actiedag, 16 april 2018, bleek een adres in Nuenen ook een opslag. In Brakel, Zaltbommel, Weert en Odiliapeel stuitte de politie op kleine en grote druglabs. Nog eentje zat in een zeecontainer die op het terrein van een sloopbedrijf in Venlo stond. Het grootste was dat in Echt. Daar stond 16.000 liter en 8.000 kilo aan grondstoffen, met nog eens 3000 kilo halffabrikaat. Goed voor tussen de drie- en vierduizend kilo amfetamine-pasta.

Vrijwel alle verdachten zwegen over hun rol, of ontkenden. Dat zette niet veel zoden aan de dijk: de Pool bekende wel. Aangezien Ad van V. en zijn adjudant Dywan Z. vaak werden gezien als de man zijn wagens loste, kon het niet anders zijn dan dat ze van de hoed en de rand wisten. Ad van V. bezwoer dat alle ontmoetingen gingen om de koop van een Golfje. Daar geloofde Keeris niks van. “Het was wel erg lang onderhandelen over een enkel autootje.”

Kogelvrij glas

Van V. viel ook op door zijn woning. Kogelvrij glas, zagen de rechters. En het huis was een keer helemaal afgebrand. De gemeente had de woning een aantal maanden gesloten. Volgens Van V. is hij tien jaar geleden door de politie gewaarschuwd dat er een prijs op zijn hoofd stond. Maar hij kreeg geen beveiliging. Vandaar dat hij een riot gun op zijn slaapkamer had.

Keeris zag zeven van de elf verdachten als leden van een bende. Vier anderen, betrokken bij het lab in Venlo, waren een soort bijvangst. Naast Van V. kreeg ook Dywan Z. extra aandacht. Hij kwam bij de baas thuis en mocht de spullen vanuit Den Bosch naar de klanten brengen. Hij wist zo dus waar labs stonden. “Die positie was niet voor iedereen weggelegd.”