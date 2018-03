OM wil gevaren ondermijning duidelijker maken

DEN BOSCH - Naast speurende officieren van justitie zet het Openbaar Ministerie een volgend wapen in tegen ondermijnende criminaliteit in het zuiden. Een website, impactzuid.nl , wil met name de bevolking duidelijk maken welk gevaar dat vooral voor hen met zich mee kan brengen.

Het gevaar van ondermijnende criminaliteit wordt op steeds meer plaatsen onderkend. Zo gaat de Tweede Kamer binnenkort in debat over de ermee samenhangende bedreiging van regio-burgemeesters. Die kwam naar voren uit een themapublicatie van deze krant. Maar professionele aandacht is niet genoeg, het OM is ook op zoek naar burgers.

Onderwereld

De site wordt geen scorekaart met alle successen van het OM. Hoofdredacteur Elianne Mastwijk: ,,Ondermijning is een erg veelgebruikte term die juist daardoor wat vaag blijft. Onderwereld die zich op allerlei manieren naar de bovenwereld werkt en zich daarin vertakt, uitbreidt en aan invloed wint. We willen graag duidelijk maken waar het om gaat. Duiding en context geven. Oftewel: hoe ziet het er uit, waar raakt het mij als inwoner van het zuiden?"

Quote Alle criminaliteit kost de gemeenschap geld en daar draait de burger uiteindelijk voor op." Elianne Mastwijk, OM

En dat zijn nogal wat vlakken. ,,Bij drugscriminaliteit heerst soms een idee van: 'Ik koop niks en gebruik niks, daar heb ik dus toch geen last van?' Dat is niet zo. Op de zolder van een buurpand kan zomaar een kwekerij staan. Dat betekent een direct en groot brandgevaar. Drugslabs zorgen voor troep in het drinkwater, voor vergiftigde bossen waar je onvermoed door gevaarlijke stoffen wandelt. En alles kost de gemeenschap geld en daar draait de burger uiteindelijk voor op."

Duistere dingen

Impact.nl wil dat soort zaken duidelijk maken. Er komen achtergrondverhalen op. En als waar dan ook in het zuiden een actie wordt gevoerd of er grote incidenten spelen, kan de site antwoord geven op vragen daarover. Speciale video's zullen dat in beeld brengen.