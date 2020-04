OM wil in hoger beroep opnieuw vijf jaar cel voor politiemol

M. is twee jaar geleden al veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij geheimen uit politiecomputers aan criminelen had geleverd. De vijf jaar kreeg hij voor schending van ambtsgeheim, computervredebreuk en witwassen, maar niet voor omkoping. De rechtbank vond het in 2018 ‘voor de hand liggen dat hij was betaald’, maar zag daar geen bewijs voor. Volgens aanklager Gerard Sta was dat door recentere uitspraken ook niet meer nodig, zei hij nu. Het ‘kon niet anders zijn dan dat er is betaald’ en dat is dan ook zo.