OM wil man uit Eindhoven vier jaar in cel voor 'wat schrammetjes'

Update / Video 75-jarige fietser hard geraakt door auto in Eindhoven, bestuurder aangehouden

17:59 EINDHOVEN - Een 75-jarige fietser uit Son en Breugel is aangereden door een auto op de Europalaan in Eindhoven. Hij is daarbij zo hard geraakt dat hij en zijn fiets 5 meter verder terecht zijn gekomen dan waar de auto hem raakte. De bestuurder van de auto is aangehouden.