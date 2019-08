OM wil tonnen terug van Eindhovense drugskoning

DEN BOSCH - Eigenlijk is het niet grappig. Toch werd er gegniffeld bij het Bossche gerechtshof. Toen een Eindhovense ‘zware crimineel’ in 2013 op Schiphol werd gefouilleerd, voelde de bewaker een vreemde riem. Wat dat was? Geld, 180.000 euro, zei de man en de bewaker zag briefjes van vijfhonderd. Maar de crimineel nam opeens de benen. “Knap hoor, wegkomen daar”, prees de voorzitter. Het OM wil dat geld nu ontnemen, in totaal bijna een half miljoen.

Het hof noemde Peter S. (56) een ‘zware crimineel’ omdat ze onder andere bijna dertien jaar cel voor drugs op zijn strafblad zag. Het huis van de man werd in 2010 ook onder vuur genomen door mannen met mitrailleurs. Nu zat hij in het strafbankje in een hoger beroep voor witwassen. De rechtbank had hem, en zijn vriendin, in eerste aanleg grotendeels vrijgesproken. Het OM ging in beroep.

Alles contant

In 2012 doorzocht de politie het huis van zijn vriendin en vond zeventig mille op zolder. Die was, zei de man, van hem. Toen de rekeningen van de vrouw tegen het licht werden gehouden, zag de politie dat ze in zeven jaar tijd bijna twee ton contant had gestort. Er waren geen pintransacties voor boodschappen, of overboekingen naar de fiscus. Ze betaalde alles altijd contant zei ze. En dat geld kwam uit haar kledingwinkeltje.

Maar volgens onderzoek kwam er in die winkel niet eens geld genoeg binnen om haar salaris te dekken. Ze wist niet hoe dat kwam. Destijds had ze het over een lening van haar moeder van tachtig mille. Maar daar waren geen papieren van. Het was een schenking, zei ze nu. Maar opnieuw zonder papieren, en zeker niet opgegeven bij de fiscus.

Terug naar de zeventig mille. Peter S. had dat geld bij zijn vriendin verstopt omdat hij tonnen schuld heeft bij de staat. Maar hij kon niet bewijzen dat het geld niet crimineel was. Inkomen had hij nooit opgegeven, hij leefde ‘van wat handel in auto’s en horloges’.

Wildplassen

Hij is ook een keer aangehouden toen de politie was getipt dat pakken wasmiddel in de wagen vol drugs zouden zitten. Dat was niet zo, wel vond ze een envelop met dertien mille, en hij had nog eens drie op zak. Dat eerste bedrag zou hij namens een vriend aan een advocaat geven. De rechtbank vond dat destijds geen onlogisch verhaal. Wel vond het de drie mille verdacht. Die kwam, zei S., weer uit de handel. “Echt niet uit drugs?” vroeg de voorzitter. “Volgens het OM had u daar anderhalf miljoen verdiend.”

En dan was er nog het akkefietje op Schiphol, met de 180.000 euro. Dat was helemaal niet zo, zei de man later, hij had vier mille vakantiegeld bij zich, meer niet. En hij was weggerend omdat hij altijd de bak in moet als hij wat geld bij zich heeft. “Ik werd ooit gepakt voor wildplassen en zat meteen drie dagen achter tralies omdat ik 1700 euro bij me had”, sprak hij verbolgen.

Puntjes

Advocaat-generaal Gerard Sta verbaasde zich dat ‘witwassers nooit verklaringen hebben maar toch denken dat ze er mee wegkomen.’ De eerdere vrijspraken lagen aan juridische puntjes die hij nu rechtzette. Hij wilde vier maanden cel voor de man, 240 uur werken voor de vrouw en ontneming van in totaal bijna een half miljoen.