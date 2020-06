OM wil vier jaar cel voor 'rustige’ overvallen Eindhoven en Best

Begin maart werd een kledingzaak in het centrum van Eindhoven overvallen door een grijzende man die in alle rust om geld vroeg. Hij had een wapen, zei hij. De dag erop was het raak bij de Shellpomp op de grens van Best en Eindhoven. Opnieuw kwam een grijzende man binnen die geld vroeg. De caissière vroeg of het een grapje was. Nee. Kon hij dan even wachten tot twee tankende klanten hadden betaald en weg waren? Dat kon, zei de man, maar hij moest wel echt geld hebben. Anders zou hij haar neerschieten, hij had niets te verliezen.



De politie was snel ter plekke en liep ook binnen bij de naastgelegen McDonald’s. Daar zag ze de verdachte (54) zitten. Een agent maakte gauw een foto en stuurde die naar de collega die nog in het tankstation was. Hij werd herkend en ging in de boeien.