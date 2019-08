Oma geeft kleinzoon aan voor straatroof Eindhoven

Hij leefde ‘in financiële chaos', wilde daar iets aan doen, bestelde online een riem van meer dan zeshonderd euro en liet die bezorgen bij een ander Eindhovens adres dan het zijne. Op het moment dat de pakketbezorger bij dat adres wilde aanbellen sloeg Sven B. (20) zijn slag.

Klap

Hij gaf de bezorger een klap op het achterhoofd. Er ontstond een vechtpartij, B. dreigde de bezorger te steken en ging er uiteindelijk met de riem vandoor. In maart vorig jaar was dat, in de Van Ennettenstraat, Stratum.

Het dreigen ontkende B. woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Maar hoe dan ook werd de zaak werd destijds ernstig genoeg bevonden om er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan te besteden. De oma en een ander familielid van B. herkenden hem en gaven hem aan bij de politie.

Tube gel

B. stond ook terecht voor het stelen van een tube gel bij de Albert Heijn en daarna het bekrassen van een politiecel. Dit gebeurde kort na de straatroof. De gel had hij per ongeluk in zijn zak gestoken en de cel had hij nooit beschadigd, zei B. woensdag. Officier van justitie Patrick van Hees vond dat niet zo geloofwaardig.

Het belangrijkste bleef de straatroof. Daarvoor had B. al 42 dagen in voorarrest gezeten. De officier vond dat hij niet terug naar de cel hoeft. De reclassering is positief over B.

Taakstraf