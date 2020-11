Oma verraadt voortvluchtige criminelen aan internetspeurders: Eindhovenaar al binnen paar uur gepakt

Een gemengd gezelschap experts van politie en burgers boog zich al eind januari in een kazerne in Wezep twaalf uur lang online via open bronnen over de levens van 85 voortvluchtigen. Mannen en een enkele vrouw die veroordeeld waren tot minimaal driehonderd dagen celstraf voor onder meer doodslag, zedendelicten en drugszaken en die hadden moeten vastzitten. Pas deze week maakte de politie bekend dat een reeks aanhoudingen de afgelopen maanden mede het gevolg was van het experiment. De eerste vijf opgepakte criminelen waren samen al goed voor vijftien jaar celstraf.