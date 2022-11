Omgekomen 73-jarige Eindhovenaar werd tijdens het uitlaten van zijn hond aangereden door buurtbewoner

Beschonken steward valt door de mand bij controle op Eindhoven Airport, forse boete

EINDHOVEN - Een steward van een buitenlandse vliegmaatschappij is zondagochtend met een slok te veel op uit het vliegtuig gestapt. De man had 0,12 promille meer alcohol in zijn bloed dan voor luchtvaartpersoneel is toegestaan.

21 november