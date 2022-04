Omgevallen bierglazen straks verleden tijd door anti-knoeidienblad uit koker Fontys-studenten?

EINDHOVEN - Acht Fontys-studenten in Eindhoven zien in de horeca heel wat glazen kapot vallen. Ze komen nu met het ‘knoeiproof’ dienblad Trayner. ‘Een ober laat iedere week één dienblad vallen’.

Tot zijn afgrijzen ziet Calvin Vong vaak een dienblad vol glazen op de grond vallen bij Nyonya & Thai, het restaurant van zijn ouders in Son. ,,Personeel is door het grote verloop vaak onervaren. Voor een ongeoefende ober is een dienblad balanceren een hele opgaaf. Dus waarom helpen we niet een handje?”

Gestuntel op terrassen

In het najaar van 2021 bespreekt de derdejaars Fontys-student ondernemerschap zijn idee met zeven klasgenoten. Die verbazen zich, wanneer ze een terrasje pakken, al net zo over het gestuntel van horecapersoneel. Ze slaan de handen ineen en komen nu met Trayner: een dienblad dat makkelijker te balanceren is.

Een studieproject dat is uitgemond in een uitvinding waarvoor octrooi is gegeven. De ondernemers in de dop halen onderweg tips op bij studenten van Fontys engineering en de TU/e. Ook de vader van Tiego Nagtegaal uit Vierlingsbeek helpt onderweg een handje. ,,De technische tekening komt mede van zijn hand.”

Houdertje voor extra grip

Enkele maanden later is Trayner klaar om door kroegbazen besteld te worden. Het laatste prototype is net geleverd door de fabrikant in China. Vong demonstreert met een kop koffie op het dienblad hoe het werkt. Hij trekt een popsocket (een uitklapbare houder) uit de onderzijde. Die klemt hij tussen zijn vingers. ,,Je ziet dat ik zo veel meer grip heb.” In de koffie is amper een rimpeltje te ontdekken.

Volledig scherm Het kenmerkende uitstekende houdertje van Trayner © Trayner

De popsocket is niet het enige handigheidje: de bovenkant van het blad is om zijn as te draaien. ,,Daardoor kun je het drankje direct naar de klant richten”, legt Limburger Levi Houtappels uit. ,,Je hoeft het niet over een ander bierglas heen te tillen, met het risico dat je de boel omstoot.” Doodsimpele foefjes die een slok op een borrel moeten schelen. Maar waarom voorkomen cafés en restaurants niet al massaal drankverspilling? Vong: ,,Dat vraag ik me vaak af. Ik denk dat ze er gewoon niet bij stilstaan.”

Gevallen dienbladen flinke schadepost

Trayner scheelt heel wat kapotte glazen, is de overtuiging van de acht studenten uit Brabant en Limburg. ,,De doorsnee horecabediende laat één dienblad per week vallen”, berekende Jim Peeters uit America. ,,Een op de grond gevallen vol dienblad is een verliespost van 3,30 euro.” De toch al zwaar getroffen horeca kan zich die onnodige kosten besparen, is het idee. ,,Ook scheelt het morrende klanten die langer op hun drankje moet wachten”, vult Merima Ibrovic uit Eindhoven aan.

Jaarlijks gaat zo’n 11 miljoen liter drank verloren. Kapitaalvernietiging én slecht voor het milieu. ,,Voor elk kapot gevallen glas moet een nieuwe worden geproduceerd”, onderbouwt de Tilburgse Emma Jacobs. ,,Bovendien komen die niet via de statiegeldregelingen in de recycling.” Verder is het dienblad van hergebruikt plastic gemaakt.

Horeca in het vizier

De Helmondse Nienke Bukkems gaat intussen de boer op om het anti-knoeidienblad te promoten. ,,We richten ons eerst op de horeca in Eindhoven. Maar ook op cateraars en bierbrouwers.” Het doel is om er snel 500 te verkopen. Haalbare kaart, denkt Janne Vogelsangs uit Boekel. ,,Landelijk zijn er 400.000 dienbladen in omloop. Daar wurmen wij ons wel tussen.”

Een Trayner kost bijna dertig euro, fors duurder dan een gemiddeld dienblad. Nagtegaal: ,,Maar je verdient het in twaalf weken terug.” Nog steeds wordt aan verbetering gewerkt. Bukkems: ,,Straks krijgen ze een anti-sliplaag.”