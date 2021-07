Ommekeer voor het Muziekgebouw Eindhoven in coronajaar? Voor het eerst in tien jaar geen verlies

Eindhoven­se chipmaker haalt miljoenen binnen voor uitbrei­ding fabriek

15:00 EINDHOVEN - Er is in Eindhoven een nieuwe chipfabriek in aanbouw. Alleen maakt deze fabriek computerchips die net even anders werken dan anders: met licht in plaats van elektriciteit. Met een lening van de Rabobank werkt Smart Photonics aan de productie van snellere en zuinigere chips.