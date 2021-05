Omstreden Eindhovense advocaat definitief geschrapt wegens ‘absoluut ontoelaatbaar gedrag’

video Opnieuw steekpar­tij in Syrische gemeen­schap in Eindhoven: man verwond met aardappel­schil­mes­je

29 april EINDHOVEN - Bij een steekpartij is donderdagavond een persoon gewond geraakt na een ruzie op de Nieuwe Fellenoord. Het is niet voor het eerst dat er binnen de Syrische gemeenschap in Eindhoven een gewonde valt na een steekincident.