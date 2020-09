Omstreden Eindhovense advocaat dreigt shishalounge kwijt te raken vanwege ‘slecht levensgedrag’

Onjuistheden

Volgens de advocaat klopt het rapport van de politie niet. Er zouden onjuistheden staan in het verhaal over de achtervolging. Volgens hem hebben de agenten een persoonlijk belang bij een onjuiste weergave van de feiten, omdat de horeca-ondernemer een aantal klachten tegen de politie heeft ingediend. De politie in Eindhoven heeft alle zaken waarbij de man betrokken is om die reden over moeten dragen aan de politie in De Bosch. De ondernemer ontkent verder dat hij iemand heeft bedreigd of mishandeld.