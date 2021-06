Omstreden Eindhovense advocaat voor tweede keer geschrapt, wegens bezit en dagelijks gebruik van cocaïne

Raam vernield en horloges gestolen bij de Bijenkorf in Eindhoven

10:26 EINDHOVEN - Bij de Bijenkorf in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken, meldt een woordvoerder van de politie. De dader heeft een raam vernield en mogelijk meerdere horloges gestolen. Naar de inbreker wordt nog gezocht.