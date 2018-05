Omstreden lijkenexpo nu in sporthal van gemeente Eindhoven

Vorig jaar september waren de geplastineerde lichamen en lichaamsdelen al een weekend lang te zien in de Lichttoren. Toen bleek dat de organisatie het niet zo nauw nam met de waarheid: de claim dat het ging om lichamen van Amerikanen die hun lichaam te beschikking hadden gesteld aan de wetenschap klopte niet. De organisatie gaf toe dat het - in ieder geval deels - ging om lichamen van Chinezen. Geëxecuteerde gevangenen, vermoedt actievoerder Wilbert Stuifbergen uit Den Haag. Nee, Chinese daklozen die dood op straat zijn gevonden, stelt de organisatie.

,,Expo druist niet in tegen regels''

De mensen in kwestie hebben in ieder geval nooit toestemming gegeven. Is de verhuur van de Eindhovense sporthal een vergissing geweest, wist de betrokken ambtenaar niet wat hij in huis haalde? Nee hoor, zei de gemeente Eindhoven donderdag: 'Er zijn criteria waarop getoetst wordt bij verhuur van sporthallen en deze expositie druist niet in tegen de regels. We constateren dat deze tentoonstelling reeds op meerdere plekken is gehouden. Voor een expositie is geen vergunning nodig en de openbare orde staat er niet door op het spel. Als het gaat om (illegale) menselijke lichamen, dan is dat iets voor politie en justitie.'

Burgemeester Jorritsma gaf vorig jaar aan dat hij geen grond zag om de expositie te verbieden. Ook het OM zei niets te kunnen doen, omdat er geen 'verdenking was van een in Nederland gepleegd misdrijf.' Dit betekent echter niet dat de gemeente zelf zo'n expositie moet faciliteren.

Oorlogstrauma

,,Eindhoven zegt dus: iedereen doet het, dus waarom wij niet. Maar dat klopt niet. De gemeente Montferland heeft in februari geprobeerd de expositie te verbieden. En begin deze maand is de expositie bij Kasteel De Vanenburg bij Putten afgeblazen. Dat besloot de verhuurder zelf, nadat het CDA hierop had aangedrongen", zegt Wilbert Stuifbergen. Daarbij speelde de datum, 5 mei, en het oorlogstrauma van Putten een grote rol - circa 600 mannen werden in '44 uit het dorp afgevoerd naar vernietigingskampen.

Onduidelijke herkomst