Omstreden parkeerbedrijf Eazzypark verliest topplek bij Eindhoven Airport, rechter keurt slimme zet van luchthaven goed

TRANSFERUPDATE PSV werkt nog aan komst van Ever­ton-verdediger Branthwai­te

PSV is nog altijd bezig om Everton-verdediger Jarrad Branthwaite aan de selectie toe te voegen. Van een afgeronde deal is volgens betrokkenen nog geen sprake en indien nodig kijkt de Eindhovense club nog naar andere alternatieven. Meerdere bronnen verklaren echter dat Branthwaite nog altijd de meest logische kandidaat is om de selectie te versterken, tenzij zich nog een onverwachte wending voordoet.

13 juli