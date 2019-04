Omstreden Poolse kliniek in Eindhoven dicht

EINDHOVEN - De Eindhovense vestiging van de Poolse kliniek Expat Med is gesloten. Meubels en apparatuur zijn vrijdag uit het pand aan de Allard du Hamelstraat weggehaald. De tweede vestiging in Den Haag is nog wel open, bevestigt een medewerker van de kliniek.

De kliniek kwam eind januari in het nieuws na een vernietigend rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er was zoveel mis met de hygiëne dat er volgens de IGJ sprake was van ‘onverantwoorde gezondheidsrisico's’. Ook verweet de IGJ de artsen dat ze geen Nederlands konden schrijven of spreken.

De artsen, die in het weekeinde vanuit Polen of Ierland naar Eindhoven en Den Haag reisden, werd verboden om ingrepen te verrichten, zoals injecties zetten of baarmoederslijmvlies weghalen, zolang er geen verbetering kon worden aangetoond. Daarvoor moesten zij hun patiënten doorverwijzen naar andere behandelaars.

Storm

Expat Med opende in mei 2017 de deuren in Eindhoven en Den Haag. Het liep snel storm, veel Poolse inwoners bleken de hulp van landgenoten te verkiezen boven Nederlandse hulpverleners. Ook na de waarschuwing van de IGJ bleven Polen naar de kliniek komen. De Allard du Hamelstraat stond in het weekeinde na de publicatie vol met auto's met Poolse kentekens. Bezoekers, afkomstig uit de wijde omtrek van Eindhoven, spraken van slechte ervaringen met Nederlandse artsen.