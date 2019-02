Omstreden verdwijntruc van Eindhovense wethouder Richters

“Ik kan niet tegen onrecht. Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet krijgen: arm of rijk, gezond of ongezond.” Het is nog geen drie jaar geleden dat Renate Richters dit zei, als nieuwe wethouder zorg en welzijn in Eindhoven. Ze vertelde over haar jeugd in Mierlo en over haar moeder, die door ziekte regelmatig in het ziekenhuis lag. ,,Die ervaring heeft denk ik mede mijn drive gevormd.”