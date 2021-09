‘Omwonenden blazen bouw terrasoverkapping IJzeren Man in Eindhoven bewust op’, zegt eigenaar

EINDHOVEN - De bouw van een tijdelijke terrasoverkapping bij de IJzeren Man is volgens de eigenaar door de omwonenden bewust opgeblazen om hem in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat om de jaarlijkse overkapping die helemaal los staat van de nieuwbouw van een restaurant uit het bestemmingsplan.

Dat zegt eigenaar Ton van den Biggelaar in een reactie op uitspraken van bezwaarmakers én van de staatsraad die de kwestie maandag behandelde bij de Raad van State op deze site. Van den Biggelaar was daar niet bij. Dat werd hem kwalijk genomen; hij kon geen uitleg geven over een terrasoverkapping die hij tegen de afspraken in gebouwd zou hebben.

De eigenaar had zich daarmee ook niet aan zijn woord gehouden, vonden omwonenden en staatsraad Hoekstra. Die wil nu de nieuwbouwmogelijkheden die zijn vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan, voorlopig schorsen. Tot na de behandeling van het hele plan door de Raad van State, eind volgend jaar.

Strandbad De IJzeren Man in Eindhoven met op de achtergrond het appartementencomplex Résidence De Karpen.

Volgens Van den Biggelaar heeft hij inderdaad tijdens een eerdere zitting toegezegd dat hij niet zal beginnen met de plannen voor onder andere een restaurant die in het bestemmingsplan staan. ,,Dat is een forse investering. Met het risico dat er straks een streep doorheen gaat, wil ik daar pas aan beginnen als alles definitief is.” Waarom is hij dan toch al begonnen met bouwen?

Van den Biggelaar ontkent dat. ,,Het gaat om de overkapping van het terras, zoals je die in heel Eindhoven ziet. Zo'n kap zet uitbater Bart François elk jaar. En dat is tijdelijk, want we breken hem ook weer af.” Dit jaar heeft François voor het eerst - in overleg met de gemeente - een melding gemaakt. En later na een verzoek van de omwonenden een vergunning aangevraagd. ,,Omdat er zoveel te doen is over de IJzeren Man en de omwonenden zo kritisch zijn, vond de gemeente het beter dat we wel een melding maken”, aldus de uitbater.

De overkapping is nu inzet van de Raad van State-zaak. Bewoners van appartementencomplex Residence De Karpen en van de Johan de Wittstraat hebben de hoogste bestuursrechter gevraagd om in te grijpen en het bestemmingsplan weer te schorsen. ,,Ze doen alsof ze verbijsterd zijn, maar dat is echt onzin. Ze weten drommels goed wat er aan de hand is. Dat dit tijdelijk is en volledig los staat van de nieuwbouw uit het bestemmingsplan", aldus Van den Biggelaar.

De IJzeren Man, strandbad aan de Javalaan/Insulindelaan in Eindhoven.

Maar waarom was hij dan bij de zitting? ,,Ik had een stuk van 25 kantjes opgesteld, aar volgens de gemeente deed dat er allemaal niet toe. Het ging om een technische kwestie die zij met een goed stuk van anderhalf kantje zouden weerleggen. En ik hoefde niet te komen. Want dan ga ik weer dingen roepen die er ook niet toe doen. Want ja, ik word wel emotioneel van alle spelletjes die er gespeeld worden. We willen alles heel goed regelen, maar enkele bewoners willen helemaal niks. En ze maken nu overal bezwaar tegen”, aldus Van den Biggelaar.

Ook evenementenregels al geschorst

Eerder schorste de Raad van State ook al de evenementenregels van het door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan. Dat doet de IJzeren Man voorlopig niet veel, want met gewone evenementenvergunningen mag Françcois toch zoals afgelopen jaren vijf festivals per jaar houden. Ook een schorsing van de bouwmogelijkheden heeft voorlopig nauwelijks impact. Alleen kan het zijn dat hij de terrasoverkapping af moet breken. ,,Maar dat doen we over twee weken toch als het seizoen erop zit.”