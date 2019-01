Omwonenden boos om late eindtijd Stratumseind: ‘We hebben totaal geen inspraak gehad in dit besluit’

EINDHOVEN - De omwonenden van het Stratumseind zijn niet geïnformeerd over een proef met verlate eindtijden. Ze zijn daar boos over en vinden de PvdA aan hun zijde.

De omwonenden van het Stratumseind in Eindhoven zijn boos op het gemeentebestuur. Dat heeft zonder daarover met hen te overleggen besloten dat de café's op het Stratumseind voortaan op proef ook tien keer per jaar tot 's ochtends acht uur mogen openblijven. De omwonenden verwacht dat ze daar grote overlast van zullen ondervinden.

,,Onbestaanbaar", vindt Margot Burgering, woordvoerder namens het bewonersoverleg omwonenden Stratumseind, dat zo'n vierhonderd deelnemers telt. ,,We hebben totaal geen inspraak gehad in dit besluit. Terwijl we als bewoners van onder meer de Oude Stadsgracht, het Medina-complex en de Vestdijk hier wel de overlast van zullen ondervinden. Een deel van de huizen is bovendien niet tot nauwelijks geïsoleerd, zodat de geluidsoverlast echt enorm zal zijn. Dat wordt nachtenlang wakker liggen.”

Wat de omwonenden ook steekt is dat ze het nieuws over de proef met de verlate sluitingstijden - in het spraakgebruik omgedoopt tot verlaatjes - niet rechtstreeks van het gemeentebestuur te horen kreeg maar via een omweg. ,,Dat had anders gemoeten", zegt Burgering. ,,In de krant lazen we dat de proef met de verlaatjes in de Dommelstraat en op de Markt omgezet wordt in een definitieve maatregel. Later pas kregen we in de gaten dat de er ook sprake is van een proef hiermee op het Stratumseind en op Strijp-S.”

Effenaar

Dat de proef met de verlaatjes definitief wordt, gebeurt op voorstel van de de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad. De partij had daar op aangedrongen nadat een evaluatie van die proef telkens maar uitbleef. Met name cultureel centrum De Effenaar aan de Dommelstraat maakte er gretig gebruik van: doorgaan tot acht uur 's ochtend biedt De Effenaar de kans twee evenementen achter elkaar te programmeren, en dat zorgt voor extra inkomsten.

In het kielzog daarvan komt er nu nog een proef met verlate openingstijden in enkele andere Eindhovense uitgaansgebieden. Dat de betrokken bewoners daarover niet zijn geraadpleegd, steekt niet alleen de omwonenden van het Stratumseind maar ook de PvdA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad.