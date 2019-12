Omwonenden boos over late landingen en geluidsruimte Eindhoven Airport

Gewoon én bijzonder Eindhoven in boek Showing Of(f)

8:00 EINDHOVEN - Een boek dat op vraag van de koper wordt geprint, met daarin alle (hoge) nieuwbouwprojecten van de afgelopen én de komende jaren. Dat is Showing of(f) Eindhoven van Eugene Franken. De titel slaat op de behoefte om gewoon te laten zien wat er gebeurt in Eindhoven, maar tegelijkertijd ook op de trots van de schrijver die wil pronken met het bijzondere van de ontwikkelingen in de stad.