Omwonenden Monk in Eindhoven boos over parkeeroverlast

EINDHOVEN - De komst van bouldergym Monk en de nieuwe bewoners van de oude Philips Bedrijfsschool aan de Frederiklaan/Kastanjelaan is de omwonenden tegengevallen. Ze klagen over parkeeroverlast en geluidhinder sinds de afdeling autotechniek van het Summa College verdween aan de Berkenstraat in Eindhoven.

,,Ons is beloofd dat hier in de Berkenstraat alleen maar enkele oplaadpalen voor elektrische auto's zouden komen. Nu zijn er vijftien parkeerplaatsen en kijken we de hele dag tegen blik aan van bezoekers van Monk. We moeten onze eigen auto's zelfs half op de stoep zetten omdat ze er bij het uitsteken al een aantal keer tegenaan gereden zijn.” Dat zegt overbuurman Peter van der Heijden.

Hij is met zijn partner Natasja Velum en Wil van Hoof, die op de hoek met de Dennenstraat woont, al meerdere malen naar de bedrijfsleiders van Monk gestapt, maar ze voelen zich niet serieus genomen. ,,Ze zeggen dat ze er niks aan kunnen doen, maar daar zijn wij niet tevreden over", aldus Van der Heijden. ,,En ook de bezoekers van restaurant Loetje komen vanaf april voor een deel in onze straten terecht", vreest Velsum. Daar geldt overigens al betaald parkeren. ,,Maar daar trekken ze zich vaak niks van aan", aldus Van Hoof.

Volledig scherm De oude Philips Bedrijfsschool vanaf de Kastanjelaan in Eindhoven gezien, nog voor de verbouwing. Rechts Monk, voorheen de garage voor de automonteursopleiding van Summa College. © Michel Theeuwen

Wat ze zouden willen? ,,Ontwikkelaar Foolen & Reijs moet de belofte waar maken dat er hier tegenover niet geparkeerd wordt. Het liefst zouden we er een groen plantsoen zien", aldus Van der Heijden. En voor Van Hoof moet er vooral ook iets aan de overlast van harde muziek, soms tot in de late uurtjes, gedaan worden.

Nooit gezegd dat er geen parkeerplaatsen kwamen

Lee Foolen van eigenaar Foolen & Reijs Vastgoed zegt dat er nooit is beloofd dat er niet geparkeerd zou worden op het eigen terrein. ,,Als er laadpalen waren gekomen, hadden er ook auto's gestaan. We hebben nooit gezegd dat er geen parkeerplaatsen zouden komen.” Maar hij heeft ook nieuws. De gemeente Eindhoven heeft de ontwikkelaar benaderd. De strook parkeerplaatsen zouden moeten veranderen in een groenstrook met alleen parkeren in parkeervakken langs de straat. Foolen wil daar aan meewerken; Monk krijgt er dan parkeerplekken bij op het binnenterrein van de oude Philips Bedrijfsschool.

De omwonenden hebben daar nog niks van gehoord, zegt Van der Heijden. En de gemeente? Die wil nog niet ingaan op de plannen. Die worden dit voorjaar eerst aan een wijkvertegenwoordiging voorgelegd. Daarna zijn bewoners van de Plataanbuurt aan de beurt, aldus een woordvoerder.

Volledig scherm De oude Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan/Frederiklaan in Eindhoven torent als vanouds hoog uit boven de buurt Philipsdorp. Nu wel in een nieuw jasje na de ombouw tot 442 appartementen. © Michel Theeuwen