Omwonenden van Ouverture in Eindhoven balen van verdwenen bushalte

Ze zijn geen klagers, benadrukken de bewoners van de appartementen rondom winkelcentrum Ouverture in Eindhoven. Over het algemeen zijn ze dik tevreden over hun stekje, maar de verdwenen bushalte voelt als een aderlating. Hannie van Meerten, Klaas Nijmeijer en Bep Klaassen besloten het niet over hun kant te laten gaan en startten een petitie. Inmiddels hebben ze 103 handtekeningen verzameld van nagenoeg alle bewoners en krijgen ze ondersteuning van Dick Veenstra, voorzitter van Bewonersplatform Woensel Noord en CDA-raadslid Remco van Dooren.

Wat vooral steekt, is dat zij volledig buiten de besluitvorming over de verdwenen bushalte zijn gehouden. ,,We moesten het in het wijkblaadje lezen, als korte mededeling”, vertelt Van Meerten. Veenstra vult aan: ,,Dat is niet de eerste keer. Steeds worden mensen compleet overvallen door zo’n besluit. Er zullen vast redenen voor zijn en daar kunnen we wellicht ook niets aan veranderen, maar bewoners willen wel betrokken worden bij zo’n proces.”

Aan het aantal gebruikers lag het in ieder geval niet. Uit cijfers van raadslid Van Dooren blijkt dat dagelijks zo’n honderd mensen de halte gebruikten, waarmee die ruim voldoende scoorde. Ook Klaassen pakte vaak de bus. ,,Ik ga nooit met de auto naar de stad of het winkelcentrum. Met de ov-kaart is de bus een uitkomst en het scheelt ook nog parkeren.” De halte aan de Ouverture lag er pas anderhalf jaar. ,,We waren er zo blij mee. Er was ook behoorlijk wat geld en moeite in gestoken: een lage opstap, rolstoelvriendelijk en je zat ook nog overdekt te wachten. Nu is dat allemaal voor niets geweest, wat zonde van het geld is”, aldus Klaassen.