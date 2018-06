Omwonenden Vestdijk Eindhoven blij met huidige ene rijstrook

Eindhovens cafetaria Snackplein twee keer te laat dicht, moet nu twee weken sluiten

15:53 EINDHOVEN - Cafetaria Snackplein op het Catharinaplein in Eindhoven is op last van de gemeente twee weken gesloten. Dit omdat de sluitingstijd daar tot twee keer toe is overtreden, ondanks een tussentijdse waarschuwing. Op 21 juni kan de zaak weer open.