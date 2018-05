Omwonenden zes vliegvelden rukken samen op tegen groei luchtvaart

Opinie Phi­lips-de Jonghpark: meer oerbos dan stadspark

9:41 Met het eeuwfeest in zicht is het een goed moment om het Philips-de Jonghpark in Eindhoven op te knappen en in zijn oude glorie te herstellen. Dat schrijft Eindhovenaar Léon Hanssen. Hij is als cultuurhistoricus verbonden aan de universiteit in Tilburg.