Omwonenden zijn ‘blij verrast’ met nieuwe koers Eindhoven Airport

Omwonenden van Eindhoven Airport en de Eindhovense politiek reageren positief op de ‘uitgestoken hand’ van directeur Joost Meijs van de luchthaven. Ze zijn blij met de ‘volledig andere toonzetting’ in de woorden van Meijs in een interview in het ED. Maar ze vinden wel dat zijn woorden straks ook in daden omgezet moeten worden.

,,Papier is geduldig", zegt secretaris Bernard Gerard van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). ,,We rekenen er daarom op dat zijn beloftevolle woorden straks ook in de praktijk worden gebracht.” Voorzitter Klaas Kopinga van het Beraad Omwonenden Welschap (BOW) rekent erop dat de hinder die het vliegveld veroorzaakt straks ook minder wordt. ,,Het kan nu niet alleen bij woorden blijven.”

Groei voorbij

In het ED zei Airport-directeur Meijs dat de tijd van forse groei van het aantal vluchten en passagiers na 10 jaar voorbij is. Als het aan hem ligt, maakt ‘kwantitatieve groei plaats voor kwalitatieve groei'. Daarmee bedoelt hij bestemmingen bijvoorbeeld die beter passen bij het profiel van Brainport, zoals Londen-Heathrow, en een versnelling van (investeringen in) innovatie om de geluids- en milieuhinder te verminderen.

,,De toonzetting is wezenlijk anders, en dat is alleen maar positief", zegt Bernard Gerard. ,,Daar zijn we blij verrast door. We nemen die uitgestoken hand dan ook enthousiast aan, uiteraard. Maar wat er precies in die hand zit, weten we nog niet. Wat er straks voor groeicijfers en milieuafspraken uit de discussie komen, moet nog blijken. Vandaar dat enige scepsis wel op zijn plaats is.”

Ook Klaas Kopinga signaleert dat de strekking van de woorden van Meijs geheel anders is dan vijf jaar geleden. ,,Uiteraard zijn we al langer met elkaar in gesprek over een betere verdeling van de lusten en de lasten van de luchthaven. Dit is een hele goede stap in dat proces. Maar na woorden moeten daden volgen, daar komt het de komende maanden dan ook op aan.”

Wezenlijk ander geluid

Blij verrast met het standpunt van Meijs zijn ook de Eindhovense gemeenteraadsleden Rik Thijs, fractievoorzittter van GroenLinks, en PvdA’er Arnold Raaijmakers. Ook zij verwelkomen het ‘wezenlijke andere geluid’ van Meijs van harte. ,,Maar laat de directeur dan nu ook meteen boter bij de vis doen", zegt Raaijmakers, daarin bijgevallen door Thijs. ,,Hij wil graag vooroplopen, en hij is voorstander van het invoeren van een vliegtaks. Wij roepen hem daarom op ook een leefbaarheidstaks van 1 euro per ticket in te voeren, om met dat geld maatregelen te treffen om de hinder voor de omwonenden meteen al te verminderen.”