Omzet Sons elektronicabedrijf Neways blijft geremd door schaarste aan chips en andere componenten

SON - Neways blijft last ondervinden van tekorten aan chips en andere componenten. De omzet van het Sonse elektronicaconcern daalde in het afgelopen kwartaal. Ook in het vierde kwartaal houdt Neways rekening met een ‘drukkend effect’ op de omzet.

Het Sonse concern is actief in de chipsector, industrie, automotive en medische sector. Het is toeleverancier van onderdelen en modules voor onder meer ASML, Philips, Thermo Fisher en grote Duitse autobouwers als BMW.

Quote De vraag vanuit de chipsector blijft sterk. In de medische sector hebben we een aantal mooie projecten verworven. Ook in de industrie en de automotive sector merken we dat klanten opschalen. Eric Stodel, Neways

In alle sectoren is volgens topman Eric Stodel sprake van een 'duidelijk hogere vraag'. ,,De vraag vanuit de chipsector blijft sterk. In de medische sector hebben we een aantal mooie projecten verworven. Ook in de industrie en de automotive sector merken we dat klanten opschalen.”

Extra bestellingen

De omvang van de totale orderportefeuille steeg in het afgelopen kwartaal verder van 334 miljoen naar 356 miljoen euro. De materiaaltekorten in de wereld zorgden er eerder dit jaar voor dat klanten van Neways veiligheidshalve extra onderdelen bestelden. Dat effect op de orderinstroom is inmiddels verdwenen. In het derde kwartaal ‘is sprake van een zekere mate van normalisatie van de vraag', aldus het bedrijf.

Neways behaalde in het derde kwartaal een omzet van 116 miljoen euro. Dat is ruim vier procent lager dan in dezelfde periode van 2020. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 was sprake van een lichte stijging van ruim een procent.

Alternatieve componenten

Topman Stodel meent dat Neways er ‘bovengemiddeld goed’ in slaagt om de schaarste aan componenten het hoofd te bieden. In samenspraak met klanten en leveranciers anticipeert het op tekorten, zoekt het naar alternatieve componenten of ontwikkelt het oplossingen door het ontwerp van onderdelen te wijzigen.

Overnamebod bespreken

Neways houdt dinsdag een bijzondere aandeelhoudersvergadering in verband met de beoogde overname door de Twentse investeringsmaatschappij Infestos. Aandeelhouders bespreken onder meer het bod en de samenstelling van de raad van commissarissen, waarin twee vertegenwoordigers van Infestos zitting zullen nemen.

Meerderheid is binnen

De overname is in principe rond. Infestos heeft zelf bijna 8,5 procent van de aandelen in Neways verworven. De bieder weet zich daarnaast verzekerd van de steun van 41,75 procent van de andere aandeelhouders. Daarmee beschikt Infestos al over iets meer dan de meerderheid van de stukken.

Drie belangrijke aandeelhouders ZBG (28 procent), Menor Investments (7,5 procent) en OtterBrabant (5,5 procent) hebben toegezegd in te gaan op het bod van Infestos van 14,55 euro per aandeel. De biedingstermijn voor andere aandeelhouders loopt tot en met 27 oktober.

Het is nog niet duidelijk of ook rivaal VDL - dat eerder zelf Neways wilde overnemen - zijn pakket van 27 procent aan Infestos wil verkopen. VDL zal dat pas bekendmaken rond het sluiten van de biedingstermijn, zo heeft topman Willem van der Leegte laten weten.