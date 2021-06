Onafhankelijke jury moet kwetsbare Eindhovenaren beschermen: ‘Is gang naar rechter wel noodzakelijk?’

Uitkering ingetrok­ken: ‘Wat ons is overkomen is te bizar voor woorden’

20 juni EINDHOVEN - Als Netty Cronenberg in paniek bij haar nichtje Sophia Hallegraeff aanklopt, aarzelt die niet. ,,Ik hou van haar. Natuurlijk mocht ze bij me intrekken.” Voor even, denkt ze dan. ,,Ik wist immers dat haar uitkering bij vergissing was ingetrokken.”