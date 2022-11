Onafhankelijkheidsdag Suriname gevierd in Parktheater: ‘Te weinig feestjes voor Surinaamse Brabanders’

EINDHOVEN - Jörgen Raymann, Steven Brunswijk, Howard Komproe en Jeffrey Spalburg zijn enkele artiesten die vrijdagavond optreden op een Surinaams feest in het Parktheater. ,,We laten Suriname schitteren.”

Het komt overwaaien uit Amsterdam, waar het in De Meervaart al jaren voor uitverkochte avonden zorgt: Srefidensi Vibe. Dit jaar vindt het feest voor het eerst in Eindhoven plaats, op vrijdag 25 november, de Onafhankelijkheidsdag van Suriname, ‘Srefidensi Dey’. Die dag is het 47 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland.

,,De show is zowel Surinaams als Nederlands gesproken en voor iedereen die affiniteit heeft met Suriname”, zegt Eindhovenaar Roger Vrede, ook bekend van de Comedy Vibe-avonden. Vrede haalde het concept naar Eindhoven. ,,Er zijn weinig tot geen activiteiten voor de Surinaamse gemeenschap in Brabant, terwijl we wel degelijk volop aanwezig zijn hier. De show brengt mensen bij elkaar en laat Suriname op een mooie manier schitteren.”

Het is de tweede editie van Srefidensi Vibe. De eerste, in 2019, was een succes. Jörgen Raymann viel toen weliswaar uit, maar Theo Maassen sprong last minute in. De twee jaar daarna kon er door corona niets georganiseerd worden.

Naast comedians staat er vrijdag 25 november ook Surinaams eten op het menu en een afterparty met dj On Fire. De show begint om 20u en is inmiddels voor 90 procent uitverkocht.