Onbegrip groeit bij patiënten die het wachten beu zijn: ‘Ik zie mijn moeder met de week achteruit gaan’

Silvie wacht met enorme pijn op operatie in druk ziekenhuis: ‘Een bed of brancard was er niet voor me’

BREDA - Je zou maar op de Spoedeisende Hulp belanden en niet meteen de hoognodige operatie kunnen krijgen door de drukte in het ziekenhuis. Het overkwam Silvie de Peijper, die vrijdag met enorme pijn in haar buik werd opgenomen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Er was niet direct een bed of brancard beschikbaar. ,,En iedereen liep z'n benen uit zijn lijf.”

30 november