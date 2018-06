Onbegrip over verandering Witte de With in Barbarosstraat in Eindhoven: 'Turkse piraat mag wel?'

EINDHOVEN - De straatnaam Witte de With verdwijnt definitief in de buurt Hemelrijken in Eindhoven. In die buurt komt er wel een andere straatnaam met een Turks tintje: Barbaros, vernoemd naar een Turkse admiraal en zeerover.

Dat is duidelijk geworden nadat de motie van LPF Eindhoven 'Houd de straatnaam Witte de With in ere' dinsdag werd verworpen door de raad. Witte Cornelisz de With was een zeventiende-eeuwse Nederlandse admiraal in de Gouden Eeuw.

Turkse Zeeheld

Ondanks de bezwaren van de straatnamencommissie, werd de straatnaam Barbaros gekozen. ,,Toen een bewoner de naam Barbaros indiende, werden onze bezwaren opzij geschoven. Er moest en zou een 'buitenlandse' zeeheld benoemd moeten worden, gezien de nieuwe samenstelling van de wijk", zegt Louis den Brok voormalig lid van de straatnamencommissie.

,,Toen er in 2008 straatnamen moesten komen, mocht iedereen meedenken", zegt Den Brok. ,,De gekste ideeën kregen we binnen: bijvoorbeeld 'hondenhok', omdat de eerste radio daar op leek. Kennelijk kwam een van de bewoners met het idee voor Barbaros."

Het college houdt vast aan de naam, omdat die 'via burgerparticipatie tot stand is gekomen.' Barbaros wordt over ongeveer drie jaar gebouwd. Volgens de LPF Eindhoven is Barbaros een man met een 'uiterst dubieus' verleden.

Meerdere straatnamen besmet