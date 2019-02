Onbekende man slaat vrouw in binnenstad van Eindhoven: zoektocht naar meer slachtoffers

PS­V-tegenstan­ders kregen via overtredin­gen op Hirving Lozano al meer dan 50 kaarten

23:08 Drie overtredingen op Hirving Lozano leverden evenveel Feyenoord-spelers afgelopen weekend een gele kaart op. De Mexicaan is inmiddels een bijzondere grens gepasseerd. Tegenstanders van PSV pakten via overtredingen op de Mexicaan al meer dan vijftig kaarten (geel of rood). In totaal staat de teller nu op 51, zo weet dataleverancier Opta te melden.