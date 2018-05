Onbeperkt genieten bij Concerti Fetti

Theaterma­ker Saman Amini in Natlab: 'Over al die jongens aan de andere kant van het hek'

9 mei EINDHOVEN - Saman Amini (1989) speelde een hoofdrol in de bejubelde theaterstukken 'Nobody Home' en 'The Nation'. Nu presenteert de acteur en zanger/rapper zijn eerste eigen avondvullende voorstelling: 'Samenloop van omstandigheden', zaterdag 12 mei te zien in Natlab Eindhoven.