Onbewust ontspannen en tomaten scannen: deze Eindhovense startups gaan naar 's werelds grootste techbeurs

EINDHOVEN - Normaal maakt innovatief Eindhoven zich deze dagen klaar voor een trip naar Las Vegas. Daar vindt de Consumer Electronics Show (CES) plaats, 's werelds grootste technologiebeurs. Dit jaar is de beurs online. Deelnemers uit deze regio presenteren zich. Vandaag deel 1, over rotte tomaten en onbewust ontspannen.

AlphaBeats

Oortjes in, op play drukken en even weg van de alledaagse stress. Muziek is voor veel mensen een manier om te ontspannen. AlphaBeats uit Eindhoven doet daar nog een schepje bovenop. Dat doet het bedrijf door allerlei 'biosignalen' te meten, zegt medeoprichter Han Dirkx (47). ,,Ademhaling, variatie in het hartritme en zelfs hersengolven. Die signalen gebruiken we om de muziek waar je naar luistert te beïnvloeden zodat je sneller in een ontspannen modus raakt."

Als je niet ontspant, klinkt de muziek net wat slechter. Ontspan je wel, dan gaat de kwaliteit omhoog. Een onbewust proces waardoor de luisteraar snel in zijn chillmodus raakt. De basis van het systeem is van Philips, AlphaBeats ontwikkelde het verder.

Het product van AlphaBeats bestaat uit kunstmatige intelligentie. De hardware en muziek komt van andere bedrijven. Daar wil Alpha Beats mee in contact komen.

MantiSpectra

Even in de supermarkt een tomaat scannen met je smartphone. Kijken of-ie wel rijp is. Kan met de technologie van MantiSpectra. Het Eindhovense bedrijf gebruikt daar het principe spectroscopie voor. ,,Dat is eigenlijk al zestig jaar geleden uitgevonden", zegt Maurangello Petruzzella (31) van MantiSpectra. ,,Wij hebben de techniek in een kleine chip gepropt."

Hoe werkt dat? ,,We schijnen infraroodlicht op bijvoorbeeld een tomaat", zegt Petruzzella. ,,Een deel van dat licht wordt geabsorbeerd door de tomaat, een deel gereflecteerd. Wij analyseren het gereflecteerde deel." Een rijpe tomaat reflecteert ander licht dan een rotte. ,,Zie het als een vingerafdruk van de tomaat. We brengen de chemische samenstelling in kaart." De techniek werkt ook bij kleding of medicatie. Neem ik wel de juiste pil? Tijdens CES hoopt Petruzzella in contact te komen met bedrijven die zijn techniek in bestaande producten kunnen inpassen.