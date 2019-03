Ondanks alerte politie wederom een overval op Jumbo in Eindhoven: beveiliger raakt lichtgewond

Na het weekend was de politie in afgeslankte vorm actief, supermarkten werd gevraagd beveiligers in te zetten. Dat kon niet voorkomen dat het deze dinsdagavond alsnog raak was. Een man van een jaar of 25 bedreigde het personeel met een vuurwapen en eiste geld. Een beveiliger raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is na de overval nagekeken in een ambulance. De politievoorlichting wilde verder geen details vertellen over hoe de beveiliger gewond raakte uit het oogpunt van daderinformatie.



De overvaller is een negroïde man van midden twintig. Hij gebruikte een vuurwapen en is er met een onbekend bedrag in een plastic tas vandoor gegaan op een fiets. Daarmee komt het signalement van de overvaller overeen met verschillende overvallen in Eindhoven-Noord. De politie heeft een Burgernet-melding uitgedaan, zodat het publiek kan mee zoeken.